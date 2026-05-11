Un sistema di telecontrollo per semafori illuminazione e sottopassi

La Città metropolitana di Venezia ha realizzato un sistema di telecontrollo che gestisce gli impianti semaforici, l’illuminazione pubblica e i sottopassi lungo le strade provinciali, che si estendono per circa 800 chilometri. L’intervento riguarda l’installazione di apparecchiature di controllo e monitoraggio, con l’obiettivo di coordinare e regolare gli impianti in modo centralizzato. La rete di telecontrollo è attiva lungo tutto il territorio di competenza metropolitana.

La Città metropolitana di Venezia ha progettato e messo in opera un sistema di telecontrollo degli impianti semaforici, dell'illuminazione e dei sottopassi presenti lungo gli 800 chilometri di strade provinciali di propria competenza.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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