Dopo due anni dall’avvio del progetto, il Comune di Feltre ha annunciato i primi risultati dell’aggiornamento dell’illuminazione pubblica. Il piano, gestito dall’azienda City Green Light, ha portato a una riduzione del 55% dei consumi energetici e a una diminuzione dei guasti rispetto al passato. Le modifiche sono state applicate alle luci pubbliche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema di illuminazione cittadino.

Il Comune di Feltre ha registrato i primi risultati tangibili dopo due anni dall’avvio del piano per l’illuminazione pubblica gestito da City Green Light. Il progetto, basato sulla Convenzione Consip, ha trasformato la rete cittadina riducendo drasticamente i guasti e i consumi energetici grazie alla tecnologia LED. L’operazione è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2024 e si estenderà per un periodo di nove anni, con una scadenza fissata al 3033. L’intervento ha coinvolto oltre 3.100 punti luce, sostituendoli con sistemi a LED capaci di abbattere i consumi elettrici di oltre il 55%. Oltre alla componente tecnologica, il piano prevede energia certificata al 100% da fonti, manutenzione programmata, telecontrollo e servizi di energy management.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre rivoluziona l’illuminazione: -55% di consumi e meno guasti

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