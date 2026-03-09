A Palermo, in via Scorzadenaro, sono stati trovati circa 500 metri di cavi di pubblica illuminazione rubati, lasciando l’area al buio. La scoperta ha portato gli operatori di Amg Energia a intervenire prontamente per riparare il danno e ripristinare l’illuminazione. Nessuno è stato arrestato o denunciato, e si stanno ancora valutando i dettagli dell’episodio.

La scoperta di un danno grave all’impianto di pubblica illuminazione in via Scorzadenaro, a Palermo, ha scatenato una reazione immediata da parte degli operatori di Amg Energia. Circa 500 metri di cavo sono stati rubati e otto pozzetti ispezione aperti, lasciando l’area al buio mentre le forze dell’ordine indagano sul fatto. L’incidente, emerso durante i preparativi per lavori di manutenzione straordinaria, colpisce un tratto che avrebbe dovuto essere collegato alle infrastrutture LED già realizzate in viale Regione Siciliana. Il presidente dell’azienda, Francesco Scoma, ha definito la situazione come un’emergenza che genera disagi per i cittadini e criticità operative per il gestore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo: 500 metri di cavi rubati, l’illuminazione al buio

