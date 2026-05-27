Un agricoltore ha versato liquame su decine di auto di lusso parcheggiate illegalmente nel suo terreno situato in una zona panoramica. L’episodio è stato ripreso in un video che mostra l’uomo mentre agisce con rabbia, urlando “Via dal mio campo”. L’area è stata oggetto di contestazioni per il parcheggio non autorizzato, e l’azione dell’agricoltore ha attirato l’attenzione di testimoni e autorità. Nessun incidente o ferito è stato segnalato.

Roma, 27 maggio 2026 – “Via dal mio campo”. Per farsi ascoltare, u n agricoltore furioso ha cosparso liquame su decine di auto parcheggiate illegalmente nel suo terreno che sorge in una zona panoramica. Un video girato con un cellulare mostra alm I proprietari dei veicoli, anche loro furiosi, stanno valutando i danni. Lo stazionamento in questa splendida area è un problema di vecchia data, ulteriormente aggravatosi durante i ponti festivi e i periodi estivi. Ora la questione è riemersa a causa dell’ondata di calore abbattutasi in questi giorni su gran parte dell’Europa, che ha portato gli automobilisti britannici a cercare refrigerio nella zona panoramica situata all’interno di un parco nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Via dal mio campo”. Agricoltore furibondo cosparge liquame su decine di auto di lusso. Il video

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