Lunedì 6 aprile 2026, a Massama, un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in un campo agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato dal trattore mentre lavorava. Non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sul motivo dell’incidente o sulle condizioni di salute dell’uomo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito a Massama intorno a mezzogiorno di lunedì 6 aprile 2026, a causa di un violento incidente con il suo trattore. La dinamica del sinistro, ancora oggetto di accertamenti, ha l’agricoltore sbalzato dal sedile del mezzo. La traiettoria della caduta lo ha portato a finire schiacciato tra la struttura del veicolo e un albero presente sul luogo. L’impatto ha causato traumi multipli, rendendo necessario un intervento d’urgenza per stabilizzare il paziente prima del trasporto verso le strutture ospedaliere. Il coordinamento dei soccorsi e il trasferimento al Brotzu. Sul campo sono intervenuti con rapidità i Vigili del fuoco e le maestranze sanitarie del 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massama, dramma in campo: agricoltore schiacciato dal trattore

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