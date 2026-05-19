Doppia ciclabile in via Corridoni e parcheggi per i residenti eliminati

Un lettore segnala che il Comune di Forlì ha realizzato una nuova pista ciclabile in via Filippo Corridoni, nel tratto che va da via Decio Raggi a via Due Giugno. La modifica ha comportato la rimozione dei parcheggi destinati ai residenti lungo quella tratta. La decisione ha suscitato reazioni, poiché si tratta di un intervento che riguarda un'area già dotata di una pista ciclabile, eliminando così alcuni spazi di sosta per i residenti.

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Scrive il lettore: "Il Comune di Forlì ha deciso, in maniera totalmente assurda, di realizzare una pista ciclabile in un tratto in cui era già esistente - ovvero in via Filippo Corridoni, nel segmento che va da via Decio Raggi a via Due Giugno - eliminando i parcheggi per i residenti. Non. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Eur, i residenti: "No a un'altra ciclabile. Vogliamo i parcheggi" Doppia caccia al tesoro. A piedi e sulla ciclabileIn occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il World Water Day dell’Onu, torna “Vie d’acqua, vie d’industria“, iniziativa culturale giunta alla... Viabilità e tram, nuova ciclabile in via Indipendenza. E arriva il doppio senso in Santa ViolaBOLOGNA – Con oltre quindici giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato torna il doppio senso di marcia in Santa Viola tra via Battindarno e il Pontelungo. A Borgo Panigale i lavori per la ... bologna.repubblica.it Nuvoloso con locali apertureAuto in sosta sulla pista. Doppia fila. E la ciclabile che viene usata più dai pedoni che dalle biciclette. Siamo in via Tuscolana, dove tra pochi giorni verrà inaugurata la tanto discussa, e contesta ... romatoday.it