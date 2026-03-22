In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il World Water Day dell’Onu, si svolge la quarta edizione di “Vie d’acqua, vie d’industria”, un’iniziativa culturale promossa dall’Archivio del cinema industriale e della Comunicazione d’impresa dell’Università Liuc. La manifestazione prevede una doppia caccia al tesoro, una a piedi e l’altra sulla ciclabile, per coinvolgere i partecipanti in un percorso di scoperta e sensibilizzazione.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il World Water Day dell’Onu, torna “Vie d’acqua, vie d’industria“, iniziativa culturale giunta alla quarta edizione, promossa dall’Archivio del cinema industriale e della Comunicazione d’impresa dell’Università Liuc. La manifestazione si svolge per la prima volta su due giornate: oggi e domani. Il cuore dell’iniziativa è una caccia al tesoro educativa articolata su due itinerari: un percorso pedonale all’ex Cotonificio Cantoni, sede della Liuc, e un percorso ciclabile lungo la Valle Olona. Le tappe sono costruite per guidare i partecipanti alla scoperta di luoghi e tracce dell’industrializzazione mettendo in evidenza il ruolo dell’acqua nella storia economica e nella trasformazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppia caccia al tesoro. A piedi e sulla ciclabile

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