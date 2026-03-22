Doppia caccia al tesoro A piedi e sulla ciclabile

Da ilgiorno.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il World Water Day dell’Onu, si svolge la quarta edizione di “Vie d’acqua, vie d’industria”, un’iniziativa culturale promossa dall’Archivio del cinema industriale e della Comunicazione d’impresa dell’Università Liuc. La manifestazione prevede una doppia caccia al tesoro, una a piedi e l’altra sulla ciclabile, per coinvolgere i partecipanti in un percorso di scoperta e sensibilizzazione.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il World Water Day dell’Onu, torna “Vie d’acqua, vie d’industria“, iniziativa culturale giunta alla quarta edizione, promossa dall’Archivio del cinema industriale e della Comunicazione d’impresa dell’Università Liuc. La manifestazione si svolge per la prima volta su due giornate: oggi e domani. Il cuore dell’iniziativa è una caccia al tesoro educativa articolata su due itinerari: un percorso pedonale all’ex Cotonificio Cantoni, sede della Liuc, e un percorso ciclabile lungo la Valle Olona. Le tappe sono costruite per guidare i partecipanti alla scoperta di luoghi e tracce dell’industrializzazione mettendo in evidenza il ruolo dell’acqua nella storia economica e nella trasformazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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