L’Albero della Vita, simbolo dell’Expo 2015, sta per fare il suo ritorno. Questa volta, l’opera sarà protagonista in Mind, il distretto urbano dell’innovazione che si sta sviluppando tra Milano e Rho. La struttura, che ha rappresentato l’evento mondiale, verrà inserita in un’area dedicata a progetti di innovazione e sviluppo urbano. La riqualificazione mira a rafforzare il ruolo della zona come polo di attrazione e innovazione.

Milano – Da icona di Expo 2015 a destinazione turistica: l'Albero della Vita si prepara a tornare protagonista in Mind, il distretto urbano dell'innovazione, che sta sorgendo tra il capoluogo lombardo e la città di Rho. Il progetto di riqualificazione che riporterà in funzione l'Albero della Vita e la piazza simbolo dell'Esposizione Universale, promosso da Principia, è una tappa fondamentale nel percorso di crescita Milano Innovation District, oggi uno dei principali hub europei dedicati a scienza, ricerca e innovazione. Lo spettacolo di luci e suoni sarà completamente nuovo: primo appuntamento tra 600 giorni, fine 2028. Il progetto. Il progetto prevede un investimento di 12 milioni di euro sostenuto anche dal ministero dell'Economia e delle Finanze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricordate l’Albero della Vita, icona di Expo 2015? Sta per tornare

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