Roma, 13 maggio 2026 – Vi ricordate il famoso schiaffo che Brigitte ha dato a Macron durante un evento pubblico? Secondo i media francesi, l’episodio sarebbe stato motivato da gelosia. La vicenda si sarebbe verificata in seguito alle voci su una presunta relazione platonica tra il presidente e un’attrice franco-iraniana. La notizia ha suscitato ampie discussioni sui social e sui quotidiani, senza che siano emersi dettagli ufficiali.

Roma, 13 maggio 2026 – Vi ricordate il famoso schiaffo che Brigitte diede a Macron scendendo dall’aereo le cui immagini fecero il giro del mondo? Ecco, a un anno dall’’incidente presidenziale’ che venne frettolosamente derubricato come un buffetto giocoso tra marito e moglie, ora emergerebbe un’altra verità grazie a un libro pubblicato oggi in Francia. Secondo quanto riportato in ‘Una coppia (quasi) perfetta’ scritto dal giornalista Florian Tardif, lo schiaffo dato dalla premiere dame sulla pista di atterraggio di Hanoi, in Vietnam era intanto uno schiaffo bello e buono e soprattutto all’origine del battibecco ci sarebbe stata una presunta relazione platonica tra il presidente francese e l’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vi ricordate lo schiaffo di Brigitte a Macron? Secondo i media francesi era per gelosia. “Presunta liaison platonica del presidente con un’attrice franco-iraniana”

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