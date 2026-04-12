Calabria piano da 35 milioni | ecco come cambierà la raccolta rifiuti

La regione Calabria ha approvato un piano da oltre 35 milioni di euro destinato alla gestione dei rifiuti. Il progetto prevede interventi per rinnovare le infrastrutture esistenti e migliorare la raccolta differenziata nei diversi comuni della regione. La cifra sarà utilizzata per realizzare nuove strutture e potenziare i servizi di raccolta, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di smaltimento dei rifiuti.

La Regione Calabria mette in campo oltre 35 milioni di euro per trasformare la gestione dei rifiuti attraverso un nuovo piano che punta sulla modernizzazione delle infrastrutture e sul potenziamento della raccolta differenziata nei comuni. L’intervento, attualmente in fase di pre-informazione sul portale Calabria Europa, mira a sostenere il passaggio verso un modello di economia circolare capace di rendere il territorio più resiliente e sostenibile. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore all’Ambiente Montuoro e si inserisce strategicamente nel Programma Regionale Fesr Fse+ 2021-2027, seguendo le linee guida della Priorità 2 dedicata proprio alla resilienza e alla sostenibilità del sistema regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, piano da 35 milioni: ecco come cambierà la raccolta rifiuti Calabria: 35 milioni per rivoluzionare i rifiuti con l’innovazioneLa Regione Calabria ha stanziato una risorsa economica superiore ai 35 milioni di euro per trasformare la gestione dei rifiuti attraverso... Maxi investimento della Regione Calabria: 35 milioni ai Comuni per migliorare la gestione dei rifiuti“La Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro,...