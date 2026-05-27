Vertenza Natuzzi lo Stato valuta l' ingresso nel gruppo | avviate le verifiche con Invitalia

Lo Stato sta valutando di entrare nel gruppo Natuzzi e ha avviato le verifiche con Invitalia. Durante un incontro, il ministro ha annunciato l’avvio di una due diligence tra l’agenzia del Mimit e l’azienda per analizzare le condizioni di un possibile ingresso. La procedura è in corso e riguarda la valutazione delle circostanze necessarie per un’eventuale partecipazione pubblica.

Nel corso del tavolo il ministro Urso ha annunciato l’avvio della due diligence tra Invitalia e Natuzzi per verificare le condizioni per l’ingresso dell’agenzia del Mimit nella compagine societaria. Un possibile punto di svolta per il futuro di Natuzzi e dei lavoratori del gruppo è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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