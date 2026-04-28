Vertenza Natuzzi al Ministero delle Imprese un tavolo per la crisi | Mettere in sicurezza il gruppo

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato convocato un tavolo di confronto sulla vertenza Natuzzi, con l’obiettivo di affrontare la situazione di crisi che coinvolge il gruppo. La riunione si è concentrata sulla necessità di garantire la stabilità dell’azienda e di trovare soluzioni per tutelare i posti di lavoro. La discussione si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle parti coinvolte nel settore.

E' stato istituito un tavolo dedicato alla vertenza Natuzzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). La prima riunione operativa si svolgerà il 27 maggio prossimo, alle 10.30, nella sede ministeriale a Roma, a Palazzo Piacentini. Si tratta di un passo in avanti per una situazione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Crisi della Natuzzi: protesta al ministero delle Imprese, bloccati 476 esuberi e la chiusura di due stabilimentiLa protesta dei lavoratori Natuzzi, che stamattina sono arrivati a Roma per manifestare sotto il ministero di Imprese e Made in Italy, ha ottenuto un... Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: "Servono impegni concreti per tutelare lavoratori"La vertenza Natuzzi torna sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vertenza Natuzzi, riprende il confronto al Mimit. Assessore Di Sciascio: Clima costruttivo, avanti senza pregiudiziali; Vertenza Natuzzi, convocato tavolo al Mimit: Servono impegni concreti per tutelare lavoratori; Vertenza Natuzzi, oggi vertice al ministero; Vertenza Natuzzi, il ministro Urso convoca le Regioni: vertice al Ministero. Vertenza Natuzzi, oggi vertice al ministeroIl ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per questa mattina, a Palazzo Piacentini, i presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata - territori in cui sono ubicati gli st ... rainews.it Vertenza Natuzzi, i sindacati: «I lavoratori hanno bloccato la Sp 41 tra Puglia e Basilicata» FOTO Urso convoca le RegioniDavide Lavermicocca, segretario generale Fillea Cgil Bari-Bat: «Finché il piano non verrà ritirato e non si riprenderà una trattativa seria la mobilitazione continuerà» ... lagazzettadelmezzogiorno.it SI DICE CHE… Natuzzi, De Palma (FI): passo nella giusta direzione, ora percorso serio per rilancio e occupazione “L’attivazione di un tavolo permanente al Mimit sulla vertenza Natuzzi rappresenta un passo nella giusta direzione. Parliamo di una realtà simb - facebook.com facebook VERTENZA NATUZZI, CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA IN SEDUTA MONOTEMATICA APERTA E CONGIUNTA CON I COMUNI DI SANTERAMO IN COLLE E ALTAMURA x.com