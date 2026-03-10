BYD in Formula 1 il colosso cinese valuta l'ingresso nel Circus | lo scenario tra 12° team e partnership

Il colosso cinese BYD sta valutando un possibile ingresso in Formula 1, considerando sia l'ipotesi di entrare come 12ª squadra, sia quella di stringere una partnership con una squadra già presente nel campionato. La decisione arriva dopo le recenti voci di interesse da parte di altri costruttori come Cadillac e Audi. Attualmente, nessuna ufficialità è stata comunicata riguardo a questa possibilità.

BYD studia l'ingresso in Formula 1 dopo Cadillac e Audi: sul tavolo ci sono l'ipotesi di un 12° team oppure una partnership con una struttura già esistente in griglia. Byd valuta l'ingresso in Formula 1: il colosso cinese dell'auto punta a rafforzare il brand a livello globaleIl gruppo cinese studia lo sbarco nel motorsport, dalla Formula 1 al Wec con la 24 Ore di Le Mans. Il progetto servirebbe a rafforzare il marchio a livello globale, ma i costi possono arrivare a 500 ... BYD, l'inarrestabile crescita del colosso cinese: ad agosto record di vendite, trainate dalle plug-inLa crescita del colosso cinese BYD nel mercato automobilistico prosegue a ritmo crescente come confermano le vendite record fatte registrare ad agosto. Nel mese che si è appena concluso, BYD, stando ...