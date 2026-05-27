Verso una spiritualità comunitaria per i presbiteri in una Chiesa sinodale | seminario di ricerca teologica

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia organizzerà un seminario dedicato alla sinodalità, con un focus sulla spiritualità comunitaria per i presbiteri. La giornata sarà incentrata su approfondimenti teologici e riflessioni sul ruolo delle comunità ecclesiali e dei sacerdoti in un contesto di Chiesa sinodale. L’evento si rivolge a studiosi, sacerdoti e studenti interessati a esplorare le implicazioni pratiche e spirituali di questa modalità di governo ecclesiale.