Cappuccinini e San Paolo una festa che segna una nuova nascita comunitaria | atteso l’annuncio del nome della parrocchia
Domenica le comunità delle parrocchie Cappuccinini e San Paolo si riuniranno per la Festa di Unità pastorale, un appuntamento che si ripete ogni anno. Quest’anno, l’evento assume un rilievo particolare poiché sarà annunciato il nome della nuova parrocchia frutto dell’unificazione tra le due realtà. La celebrazione coinvolge i fedeli delle due comunità e rappresenta un momento di condivisione e di speranza per il futuro. L’appuntamento si svolgerà nella sede delle parrocchie, con presenze e partecipazioni varie.
Domenica le comunità parrocchiali dei Cappuccinini e di San Paolo vivranno la tradizionale Festa di Unità pastorale, un appuntamento che quest’anno assumerà un significato ancora più speciale con l’annuncio del nome della nuova parrocchia che nascerà dall’unificazione delle due realtà.La giornata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
San Leopoldo Mandic - Storia - maggio 12
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