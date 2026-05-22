Novara 31 laici al servizio della Chiesa | il nuovo passo sinodale

A Novara, è stato annunciato l’ingresso di 31 laici nel servizio della Chiesa locale, segnando un nuovo passaggio nel percorso sinodale. I nuovi ministri laici avranno compiti specifici nella gestione delle parrocchie e nella celebrazione liturgica. Tra loro, alcune donne sono state designate per guidare le funzioni liturgiche e assumere ruoli di responsabilità all’interno delle comunità. Questa decisione riguarda anche l’organizzazione interna delle parrocchie e il coinvolgimento di figure laiche nelle attività religiose.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione delle parrociglie con i nuovi ministri laici?. Chi sono le donne che guideranno la nuova liturgia a Novara?. Perché la scelta del Santuario di Boca è strategica per il Sinodo?. Cosa accadrà nelle comunità locali dopo la scadenza del 25 ottobre?.? In Breve Don Brunello Floriani coordina l'integrazione dei laici nel percorso sinodale diocesano.. Obiettivo costituzione consigli pastorali parrocchiali entro la scadenza del 25 ottobre.. Processo di rinnovamento delle responsabilità parrocchiali avviato nel 2016.. Celebrazione liturgica svolta presso la Basilica Santuario di Boca.. Sabato 23 maggio, nella Basilica Santuario di Boca, il vescovo Franco Giulio presiederà la Veglia di Pentecoste per conferire i ministeri di catechista, lettore e accolito a 31 laici della diocesi di Novara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, 31 laici al servizio della Chiesa: il nuovo passo sinodale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Messina, 5 nuovi laici al servizio della Basilica: il rito di AccollaAll’interno della Basilica Cattedrale di Messina si è consumato un momento di profonda rinnovazione per la comunità dei Padri Rogazionisti. La Chiesa in uscita di Leone XIV: la missione dei laici tra servizio e custodiaRoma – Nel corso dell’ultima udienza generale tenutasi mercoledì in piazza San Pietro, Leone XIV ha rivolto un accorato appello ai fedeli, delineando...