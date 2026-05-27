Dietro l'altare di Santa Maria in Organo a Verona è stato scoperto un intarsio rinascimentale nascosto. Il lavoro, realizzato senza pennelli, riproduce un trompe-l’œil che crea l'illusione di profondità e dettagli realistici. La tecnica utilizzata e il livello di dettaglio dimostrano l'abilità artigianale dell’epoca. La scoperta è stata fatta durante lavori di restauro nella chiesa, portando alla luce quest’opera nascosta.

? Domande chiave Cosa si nasconde dietro l'altare di Santa Maria in Organo?. Come ha fatto un frate a creare un trompe-l’œil senza pennelli?. Chi ha realizzato l'intarsio che lasciò senza parole Giorgio Vasari?. Perché questo tesoro è rimasto inaccessibile al pubblico per secoli?.? In Breve Visita guidata il 7 giugno alle ore 15 con massimo 30 partecipanti.. Costo di 12 euro comprensivo di noleggio radioguide e offerta alla chiesa.. Prenotazione obbligatoria via email [email protected] o WhatsApp al numero 329 3123991.. Origini del sito risalenti al V secolo con successiva trasformazione benedettina olivetana.. Domenica 7 giugno alle ore 15, l’Associazione Guide Turistiche Ippogrifo organizzerà una visita guidata speciale a Santa Maria in Organo per svelare il segreto custodito dietro l’altare di questa chiesa veronese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: svelato l’intarsio rinascimentale nascosto in una chiesa

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