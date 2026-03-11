Uncharted | 18 anni dopo svelato il segreto nascosto

Dopo diciotto anni, il primo capitolo della saga Uncharted rivela un segreto nascosto. Nel gioco, viene svelato un omaggio nascosto agli sviluppatori di Naughty Dog, che per molto tempo era rimasto celato. La scoperta arriva in un momento in cui il titolo è ancora molto amato dai fan e rappresenta un collegamento tra il passato e il presente della serie.

Un segreto sepolto per diciotto anni è stato portato alla luce nel primo capitolo della saga Uncharted, svelando un omaggio nascosto agli sviluppatori di Naughty Dog. La scoperta, attribuita allo speedrunner Panzerdeer, riguarda una serie di fototessere raggiungibili solo uscendo dai confini della mappa tramite il debug menu nel Capitolo 19. Questa rivelazione conferma che l'Easter egg è presente sia nella versione originale per PlayStation 3 del novembre 2007 che nel rimaster per PlayStation 4, dimostrando la volontà dei creatori di preservare questo dettaglio inaccessibile durante il normale gioco. L'evento ha generato un immediato risveglio nell'interesse della community italiana verso i titoli storici della console Sony.