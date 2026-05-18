Visita guidata alla Chiesa di Ognissanti | un viaggio tra i capolavori della Firenze rinascimentale con Elena Petrioli
Sabato 23 maggio alle 15:30 si svolgerà una visita guidata alla Chiesa di Ognissanti a Firenze, condotta dalla guida turistica Elena Petrioli. L'evento propone un percorso tra i principali capolavori della città rinascimentale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire dettagli artistici e storici della chiesa. La visita si svolgerà nel centro storico e durerà circa un’ora e mezza. È prevista la partecipazione previa registrazione.
Sabato 23 maggio, alle ore 15:30, si terrà una visita guidata alla Chiesa di Ognissanti di Firenze, accompagnata dalla guida turistica Elena Petrioli. Si tratta di un nuovo appuntamento “extra Festival” del Festival Il Magnifico, dedicato alla scoperta del patrimonio storico e artistico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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