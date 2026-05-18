Visita guidata alla Chiesa di Ognissanti | un viaggio tra i capolavori della Firenze rinascimentale con Elena Petrioli

Sabato 23 maggio alle 15:30 si svolgerà una visita guidata alla Chiesa di Ognissanti a Firenze, condotta dalla guida turistica Elena Petrioli. L'evento propone un percorso tra i principali capolavori della città rinascimentale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire dettagli artistici e storici della chiesa. La visita si svolgerà nel centro storico e durerà circa un’ora e mezza. È prevista la partecipazione previa registrazione.

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