Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Verona per danni commessi nel 2016. Deve scontare una pena di 14 mesi di reclusione. Le autorità hanno coordinato l’intervento del Nucleo Radiomobile per eseguire l’arresto. I reati di danneggiamento sono stati contestati in relazione a un episodio avvenuto otto anni fa. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche dell’evento o sugli eventuali responsabili.

? Punti chiave Cosa ha scatenato i reati di danneggiamento nel 2016?. Chi ha coordinato l'operazione del Nucleo Radiomobile a Verona?. Perché la condanna è stata eseguita dopo otto anni dai fatti?. Come influirà questo arresto sulla sicurezza dei quartieri veronesi?.? In Breve Pena totale di 8 mesi e 29 giorni più 6 mesi di arresto.. Reati di danneggiamento commessi nel 2016 sul territorio veronese.. Trasferimento del condannato presso la Casa circondariale di Verona-Montorio.. Operazione eseguita dai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Verona.. I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Verona hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, nella giornata di ieri, 26 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, arrestato 61enne per danni: deve scontare 14 mesi di pena

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