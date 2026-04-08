Deve scontare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione 48enne rintracciato e arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo di 48 anni, di nazionalità argentina, sulla base di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della procura di Ravenna. L’uomo dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per pene concorrenti. L’arresto è stato effettuato in ottemperanza alla misura giudiziaria, e l’uomo è stato trasferito in carcere.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Ravenna, a carico di un 48enne argentino.L’uomo, che nell’aprile dello scorso anno era stato arrestato dai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta, 57enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriDeve espiare la pena residua di oltre quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto Nei... Deve scontare 13 anni di pena: 50enne arrestato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio... Temi più discussi: Crema. Pregiudicato trasferito in carcere: deve scontare una pena di tre anni per spaccio; Deve scontare una pena per droga: arrestato a Crotone; Carabinieri rintracciano e arrestano 34enne a Coriano che deve scontare una pena per diversi reati; Furti e rapina: arrestato un 33enne. Deve scontare una pena di quattro anni di reclusione. Rintracciato in stazione: deve scontare 3 anni di carcere, arrestato 47enneCarnate – Era ricercato per scontare una pena definitiva di tre anni di reclusione, ma è stato rintracciato nel pomeriggio del 3 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate. A finire in ... mbnews.it Arrestato pluripregiudicato pescarese. Deve scontare 5 anniLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Cronaca. 34enne catanese latitante rintracciato a Coriano: deve scontare quasi due anni di carcere - facebook.com facebook Latitante tarantino catturato in Spagna: deve scontare 13 anni di carcere per narcotraffico VIDEO x.com