Verifica inadempimenti | quadro normativo ed indicazioni operative Aggiornata
La verifica degli inadempimenti è uno strumento normativo che permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare il rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Il quadro normativo è stato aggiornato di recente, con indicazioni operative specifiche per l’attuazione. La procedura mira a identificare eventuali inadempimenti e garantire l’applicazione delle sanzioni previste. La normativa si applica in vari contesti amministrativi, con l’obiettivo di assicurare la conformità alle disposizioni vigenti.
La Verifica inadempimenti è lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l’obbligo stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 6021973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, occorre accertare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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