Fisioterapia in farmacia | il quadro normativo reale a tutela dei cittadini

Recentemente si è parlato della presenza del fisioterapista in farmacia, suscitando polemiche che rischiano di semplificare troppo la normativa attuale. La discussione si concentra sulle leggi che regolano questa figura professionale e sulla loro applicazione nelle farmacie, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle implicazioni. L’argomento riguarda le disposizioni giuridiche che definiscono i limiti e le possibilità di questa attività.

Le recenti polemiche sulla presenza del fisioterapista in farmacia rischiano di generare una rappresentazione semplificata e fuorviante del quadro giuridico vigente. È quindi necessario ricostruire con precisione il sistema normativo che disciplina la materia, distinguendo tra integrazione professionale consentita dalla normativa sulla farmacia dei servizi e attività riabilitativa sanitaria soggetta a specifico regime autorizzatorio. 1. Il modello della “farmacia dei servizi”. Il punto di partenza è il d.lgs. 1532009, che ha introdotto nel Servizio sanitario nazionale il modello della cosiddetta farmacia dei servizi. Questa normativa consente alle farmacie convenzionate di svolgere attività sanitarie e sociosanitarie di supporto alla medicina territoriale, anche avvalendosi di professionisti sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fisioterapia in farmacia: il quadro normativo reale a tutela dei cittadini Articoli correlati Approvato in via preliminare il quadro normativo per la trasparenza dei professionisti del lobbying in ItaliaLa Camera dei deputati ha approvato in via preliminare una nuova legge che introduce per la prima volta in Italia un quadro normativo strutturato per... Obbligo vaccinale e sistema scolastico: quadro normativo, procedure amministrative e profili di responsabilità dei docentiLa disciplina dell’obbligo vaccinale per i minori iscritti alle istituzioni scolastiche si inserisce nel più ampio sistema di tutela della salute... Una raccolta di contenuti su Fisioterapia in farmacia il quadro... Temi più discussi: Roma, accordo farmacie-fisioterapisti approda alla fase della selezione; Fisioterapisti in farmacia 2 – Uap non ci sta e diffida Regione Lazio: Accordo fuori legge; Ofi Lazio lancia progetto 'Fisioterapista in Farmacia', on line manifestazione di interesse per fisioterapisti liberi professionisti; Domani a Roma alla Pisana ‘Il fisioterapista nella farmacia’. Fisioterapisti in farmacia, in Lazio la sperimentazione ai nastri di partenzaL’Ordine dei fisioterapisti del Lazio ha lanciato un progetto pilota coinvolgendo oltre 50 farmacie romane per l’orientamento riabilitativo in farmacia. Online la manifestazione di interesse per i pro ... farmaciavirtuale.it Fisioterapista in farmacia, a Roma al via la fase operativa della sperimentazione in 58 sediPubblicata la manifestazione di interesse per selezionare i professionisti che parteciperanno al progetto promosso tra gli ordini professionali dei farmacisti e dei fisioterapisti e le farmacie di Rom ... farmacista33.it Rafforzare la sanità territoriale e portare sempre più servizi vicino ai cittadini. È questo l’obiettivo al centro dell’incontro dedicato alla fisioterapia di famiglia e di comunità che si è svolto all’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, presieduto da Paolo Esposito. - facebook.com facebook