Verifica inadempimenti | quadro normativo ed indicazioni operative
La verifica degli inadempimenti rappresenta un procedimento adottato dalle Pubbliche Amministrazioni per controllare il rispetto delle norme e degli obblighi previsti dalla legge. Questo strumento prevede specifiche procedure e indicazioni operative che guidano le attività di accertamento e di intervento in caso di violazioni. Il quadro normativo stabilisce i criteri e le modalità attraverso cui viene svolta questa verifica, garantendo l’applicazione uniforme delle disposizioni e la tutela degli interessi pubblici coinvolti.
La Verifica inadempimenti è lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l’obbligo stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 6021973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, occorre accertare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. In caso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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