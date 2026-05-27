Verghereto Mercatelli prende il comando | subito operativa l’agenda

Il nuovo sindaco di Verghereto ha preso ufficialmente il comando e ha già avviato l’organizzazione della giunta comunale, nominando due assessori. La sua prima azione è stata mettere in atto un’agenda di lavoro immediatamente operativa. Restano da definire come intende gestire i progetti avviati durante l’amministrazione precedente, con particolare attenzione alle procedure in corso e alle eventuali modifiche da apportare. La composizione della nuova squadra di governo è stata annunciata poco dopo l’insediamento.

? Punti chiave Chi saranno i due assessori nominati nella nuova giunta comunale?. Come gestirà Mercatelli i progetti già avviati dall'amministrazione Salvi?. Quali sono le prime urgenze inserite nell'agenda del nuovo sindaco?. Perché la lista elettorale ha puntato sulla continuità con il passato?.? In Breve Mercatelli esordì come consigliere nel 2005 sotto l'amministrazione di Fedele Camillini.. Capogruppo consiliare della giunta di Enrico Salvi dal 2015 alle recenti consultazioni.. Incontro con la lista Verghereto-Tradizioni e Futuro previsto entro la fine della settimana.. Assegnazione delle due deleghe agli assessori prevista entro i prossimi giorni lavorativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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