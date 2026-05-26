verghereto mercatelli nuovo sindaco

Simone Mercatelli di 43 anni è stato eletto nuovo sindaco di Verghereto. Ha vinto le elezioni con la lista civica ’Tradizioni e Futuro’, sostenuta dal centrodestra, che ha anche sostenuto l’amministrazione uscente. La sua candidatura ha prevalso rispetto agli altri concorrenti. La vittoria è stata comunicata ufficialmente dopo lo scrutinio delle schede.

Simone Mercatelli, 43 anni, candidato per la lista civica ’Tradizioni e Futuro’, appoggiata dal centrodestra (come l’Amministrazione uscente di Enrico Salvi), è il nuovo sindaco di Verghereto. E’ questo il risultato della consultazione amministrativa, svoltasi domenica e ieri nel Comune dell’Alto Savio, andato alle urne per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale assieme ad oltre 700 Comuni in Italia. Verghereto, dove l’affluenza è stata del 70,77%, è stato l’unico Comune della Provincia di Forlì-Cesena ad andare al voto. Le elezioni a Verghereto sono sfalsate con gli altri Comuni della Valle del Savio a seguito della scomparsa, nel 1999, del sindaco in carica, Ido Bragagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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