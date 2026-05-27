Verbália 2026 a Verbania | tre giorni di incontri su Europa geopolitica e futuro dell’Occidente

Notizia in breve

Da domani a venerdì si svolge a Verbania la rassegna culturale “Verbália”, dedicata all’attualità, alla geopolitica e al futuro dell’Occidente. La manifestazione durerà tre giorni e prevede incontri, dibattiti e confronti su temi internazionali e politici. L’evento si tiene nella città piemontese e coinvolge relatori e partecipanti interessati a discutere questioni globali e sfide future.