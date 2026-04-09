Geopolitica e sfide globali | a Mestre ci si interroga sul futuro dell' Europa

A Mestre si è aperto il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, che si svolge presso il Museo del ’900 (M9). L’evento ha visto confronti e discussioni sullo stato attuale dell’Europa e sui cambiamenti negli equilibri internazionali. Sono stati affrontati temi legati alle sfide globali e alle possibili evoluzioni del continente nel panorama internazionale. La manifestazione prosegue con incontri e interventi di esperti nel settore.

AGI - Il Festival Internazionale della Geopolitica Europea è entrato nel vivo presso il Museo del ’900 (M9) di Mestre con una serie di riflessioni serrate sul futuro del continente e sulla crescente fragilità degli equilibri internazionali. Ad aprire i lavori è stato l’analista Arduino Paniccia, che ha delineato un quadro rigoroso delle strategie militari attuali, definendo la guerra come una “nuova normalità” in un sistema globale dove il peso delle potenze è ormai dettato esclusivamente da armamenti, demografia e capacità nucleare. Secondo Paniccia, l’Europa resta una potenza di secondo livello e può ambire a un futuro solo attraverso un’unione reale che elimini il sistema dei veti, indicando in Italia e Germania le nazioni chiamate a guidare un necessario processo di riarmo per non soccombere alle pressioni esterne. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Geopolitica e sfide globali: a Mestre ci si interroga sul futuro dell'Europa Il ruolo dell’Europa tra geopolitica e finanza: banche al centro delle nuove sfide globaliAlla Fondazione Banco di Napoli il confronto internazionale su banche, geopolitica e nuove sfide globali. Futuro dell'Europa e nuove sfide globali: Enrico Letta ospite di un'incontro a CesenaticoUn momento di confronto per comprendere il presente e immaginare il futuro dell’Europa. Temi più discussi: Le nuove sfide globali del Made in Italy; Atout France, i numeri della progressione e le nuove sfide globali; Notizie dalla Giunta; GDAMS 2026: una chiamata all’Azione contro la Militarizzazione Globale. L’OMBRA INVISIBILE: IL BIOTERRORISMO TRA VULNERABILITÀ GLOBALE E SFIDE GEOPOLITICHECooperazione internazionale: La Convenzione sulle armi biologiche (Bwc) deve essere rafforzata con meccanismi di verifica più stringenti. In un mondo interconnesso, la sicurezza di una nazione dipende ... opinione.it Banche e geopolitica, sfide globali a confrontoIn un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, shock energetici e profonde trasformazioni economiche, il sistema bancario torna al centro del dibattito globale. È questo il cuore del ... irpinia24.it #MESTRE All’ M9 per il Festival della #Geopolitica! Spesso non ci rendiamo conto di quanto Venezia venga ascoltata. Non è una grande città se la confrontiamo con le grandi capitali europee, eppure il suo valore immateriale, il suo “marchio”, è tra i più f x.com La geopolitica incide sulla vita quotidiana tra prezzo dell’energia, materie prime e crisi climatica. In un mondo dagli equilibri globali in rapido cambiamento è importante promuovere energie rinnovabili, economia - facebook.com facebook