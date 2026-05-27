Il Comune di Venezia ha avviato un nuovo piano casa che prevede il restauro, la gestione e l’assegnazione di migliaia di alloggi dell’Ater. L’accordo con la Regione permette di coinvolgere direttamente le amministrazioni locali in queste attività. La proposta mira a migliorare la gestione del patrimonio abitativo pubblico, coinvolgendo anche il Minor Consiglio in alcune decisioni. Le iniziative sono state annunciate come parte di un progetto più ampio per riqualificare gli immobili pubblici.

VENEZIA - Un nuovo piano casa in cui il Comune di Venezia possa restaurare, gestire e assegnare migliaia di alloggi dell’Ater grazie a un accordo con la Regione. È uno dei primi propositi del nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, forte del rapporto privilegiato con il governatore del Veneto Alberto Stefani. E poi, una specie di “Minor consiglio” di personalità provenienti da tutto il mondo in grado di spostare in laguna e nella terraferma investimenti da centinaia di milioni e dare così un futuro alla città e alla sua area metropolitana. «Penso all’esempio dell’ex ospedale del Lido - spiega Venturini fra una telefonata e l’altra - dove stanno partendo investimenti da 300 milioni e 700 ricercatori per un polo dedicato alla diagnostica a distanza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venturini, le prime mosse: dalla casa al 'Minor consiglio'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le prime mosse. La Recanatese è al lavoro per allargare la base societaria

Leggi anche: Le strategie. Recanatese, le prime mosse. Come ds si punta su Andreatini