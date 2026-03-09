Nuoto Cus Ferrara brilla alle finali regionali | pioggia di medaglie

Il Cus Ferrara Nuoto ha partecipato a Riccione alla prima sessione delle finali regionali di categoria, conquistando numerose medaglie. La squadra ha affrontato le gare con impegno e determinazione, ottenendo risultati significativi nelle diverse discipline. La manifestazione ha visto protagonisti nuotatori provenienti da tutta la regione, con il Cus Ferrara che si è distinto per le performance dei suoi atleti.

Grande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. La squadra estense ha ottenuto risultati di grande rilievo, conquistando numerose medaglie e centrando un traguardo storico per la società: 83 finali individuali complessive, alle quali si aggiungono le staffette. La competizione si è aperta sabato 7 con i 50 stile libero, dove sono saliti sul podio Francesco Candiani (Ragazzi 14) e Alice Canella (Ragazzi 2), entrambi terzi classificati e autori del proprio record personale. Nei 50 rana è arrivato un altro bronzo per Francesco Candiani, mentre Riccardo Addesso ha conquistato un prestigioso argento nella categoria Ragazzi 1, migliorando il proprio personale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

