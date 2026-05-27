Ventotene ex carcere di Santo Stefano | il Panopticon verso la restituzione alla comunità

L’ex carcere di Santo Stefano a Ventotene è stato messo in sicurezza dopo il completamento dei collaudi eseguiti da tecnici di Invitalia. Il Panopticon, l’edificio principale della struttura, è stato verificato e ora può essere restituito alla comunità locale. La fase di messa in sicurezza si è conclusa con successo, rendendo l’edificio accessibile e fruibile di nuovo.

Ventotene, 27 maggio 2026 – Si apre una nuova fase per l’ex carcere borbonico di Santo Stefano. Con il completamento dei collaudi effettuato oggi dai tecnici di Invitalia, il Panopticon è stato messo in sicurezza ed è pronto a essere restituito, in forma fruibile, alla comunità di Ventotene. La conclusione del collaudo tecnico anticipa la visita istituzionale in programma domani, 28 maggio, sull’isola di Santo Stefano. Al sopralluogo prenderanno parte il Commissario straordinario di governo Giuseppe Marinello, le amministrazioni sottoscrittrici del CIS Ventotene e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Marinello: “Restituzione imminente”. Il Commissario Marinello ha sottolineato il valore del passaggio raggiunto e la necessità di accelerare sul completamento del programma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LE 15 CARCERI PIU INQUIETANTI DI ITALIA

Notizie e thread social correlati

Ventotene, commissario Marinello: ‘Priorità sbloccare l’approdo’. Il 28 maggio visita istituzionale a Santo StefanoIl Commissario Marinello ha dichiarato che la priorità è sbloccare l’approdo della Marinella sull’isola di Ventotene, evidenziando come alcuni nuovi...

Carcere di Santo Stefano, il commissario Marinello: "Sbloccare al più presto l'approdo"Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma un incontro del Comitato di attuazione e sorveglianza del Contratto istituzionale di sviluppo Ventotene,...

Argomenti più discussi: 99 celle circolari, il silenzio, Pertini e i camorristi: l'isola che fu carcere durissimo ora è un paradiso abitato dai delfini; TUTELA AMBIENTE MARINO E COSTIERO, AL VIA OPERAZIONE NEREIDE.

Ventotene, ex carcere di Santo Stefano: il Panopticon verso la restituzione alla comunitàVentotene, 27 maggio 2026 – Si apre una nuova fase per l’ex carcere borbonico di Santo Stefano. Con il completamento dei collaudi effettuato oggi dai tecnici di Invitalia, il Panopticon è stato messo ... ilfaroonline.it

Le 99 celle, i prigionieri importanti, il silenzio e ora i delfini: l’isola di Santo Stefano e l’Ergastolo BorbonicoA due chilometri da Ventotene c'è un isolotto di 27 ettari con un solo edificio: un carcere circolare costruito dai Borbone nel 1795. C i passarono briganti, anarchici, patrioti del Risorgimento e ... sportoutdoor24.it