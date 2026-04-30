Il Commissario Marinello ha dichiarato che la priorità è sbloccare l’approdo della Marinella sull’isola di Ventotene, evidenziando come alcuni nuovi elementi tecnici possano favorire questa operazione. Il 28 maggio è prevista una visita istituzionale a Santo Stefano, durante la quale verranno affrontate le questioni legate alle infrastrutture dell’isola. La questione dell’approdo rappresenta un punto centrale nell’agenda delle attività relative all’isola.

Alla riunione hanno partecipato tutti ireferenti delle Amministrazioni sottoscrittrici, insiemeall’Autorità Responsabile Fondi Sviluppo e Coesionedel Ministero della Cultura. Ha inoltre informato il Comitato delle numeroseinterlocuzioni istituzionaliavviate con i vertici governativi per affrontare e risolvere le questioni più urgenti, a partire dallarealizzazione dell’approdo. Si tratta diun’infrastruttura strategica, destinata a facilitare in modo significativo la logistica dei lavori per la definitivasistemazione della cittadella carceraria, che finora si sono svolti con l’elicottero. La gara per l’affidamento è prevista entro la fine del 2026.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ventotene, commissario Marinello: ‘Priorità sbloccare l’approdo’. Il 28 maggio visita istituzionale a Santo Stefano

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