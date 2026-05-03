Carcere di Santo Stefano il commissario Marinello | Sbloccare al più presto l' approdo

Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma un incontro del Comitato di attuazione e sorveglianza del Contratto istituzionale di sviluppo Ventotene, dedicato al futuro del carcere di Santo Stefano. Alla riunione ha partecipato il commissario straordinario del Governo, che ha sottolineato la necessità di sbloccare al più presto l’approdo. La seduta è stata la prima convocazione e presieduta dallo stesso commissario, incaricato di seguire le questioni legate alla struttura penitenziaria.

Sul futuro del carcere di Santo Stefano, a Roma si è riunito nei giorni scorsi il Comitato di attuazione e sorveglianza (Cas) del Contratto istituzionale di sviluppo Ventotene, il primo convocato e presieduto dal commissario straordinario del Governo Giuseppe Marinello, che ha assunto anche il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ventotene, commissario Marinello: ‘Priorità sbloccare l’approdo’. Il 28 maggio visita istituzionale a Santo StefanoAlla riunione hanno partecipato tutti ireferenti delle Amministrazioni sottoscrittrici, insiemeall’Autorità Responsabile Fondi Sviluppo e Coesionedel... Ex carcere di Santo Stefano, Giuseppe Marinello nominato responsabile Unico del ContrattoIspirato al Panopticon di Jeremy Benthan, progetto e realizzato dall’ingegnere Francesco Carpi durante il regno borbonico, l’ex carcere di Santo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ex carcere S.Stefano, Marinello: prioritario sbloccare al più presto l’approdo; Nel suo volto ho visto il sorriso di Gesù Bambino; Santo del giorno 26 Aprile 2026: San Cleto, papa; Rebibbia accoglie Abbracci in Libertà: la forza della bellezza in carcere. Sviluppi nell’inchiesta per concussione sull’ex dirigente del Comune di Benevento Gennaro Santamaria, in carcere dal 30 marzo. Il legale Antonio Di Santo parla a Labtv di “fase proficua” senza aggiungere dettagli. Intanto l’indagine si allarga: tra gli indagati a - facebook.com facebook