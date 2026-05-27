Un'analisi dei flussi elettorali rivela che il candidato ha ottenuto il maggior supporto tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Secondo i dati, Giuseppe Conte ha avuto un ruolo determinante nel risultato, con alcuni sostenitori che attribuiscono a lui un peso superiore rispetto ad altri leader. Tra le motivazioni, si evidenzia un giudizio critico sull’ultimo governo Conte, definito come il peggior premier degli ultimi anni. I risultati mostrano come le preferenze si siano orientate in modo significativo tra gli elettori di questa forza politica.

Giuseppe Conte mi ha aiutato a vincere "più di tutti, perché secondo me è stato il peggior premier degli ultimi anni". Lo ha detto come battuta Simone Venturini, eppure sembra che proprio i voti dei Cinque Stelle siano stati decisivi per la vittoria del neoeletto sindaco di Venezia. Lo dice l' Ansa riportando i numeri di Youtrend, le cui elaborazioni confermerebbero che "metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini alle amministrative, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al primo turno visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezia, Youtrend: Venturini sbanca tra gli elettori M5s, l'analisi dei flussi

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