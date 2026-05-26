Flussi elettorali | ecco perché a Venezia M5S ha aiutato il centrodestra a vincere

A Venezia, durante le elezioni europee del 2024, circa la metà degli elettori del Movimento 5 Stelle ha votato per il candidato del centrodestra. Questo ha contribuito alla vittoria di Venturini, sostenuto dal centrodestra. I dati indicano che gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno scelto in modo consistente un candidato di diversa coalizione rispetto alle preferenze espresse in passato. La situazione ha influenzato i risultati complessivi nel capoluogo.

Metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato a Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini. Una scelta decisivo per la vittoria al primo turno, dal momento che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi alle elezioni amministrative. E’ il dato che emerge dalle elaborazioni di Youtrend. A conferma del fatto che quando il campo progressista scende un candidato dem, una larga fetta dell’elettorato M5s non lo vota. Venturini ha anche convinto più astenuti delle europee (21%) rispetto a Martella (5%). L’istituto di ricerca ha analizzato i flussi elettorali a Venezia, tra i principali capoluoghi andati al voto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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