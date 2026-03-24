Il referendum costituzionale riguarda le carriere e gli organi di autogoverno della magistratura. I flussi elettorali mostrano come diverse fasce di elettori abbiano espresso opinioni contrastanti, ma la maggioranza si è schierata tra coloro che sostenevano le modifiche e chi era contrario. Le proiezioni sulle Politiche del 2027 indicano un equilibrio tra le coalizioni, con un risultato di pareggio previsto.

Il referendum costituzionale sulle carriere e gli organi di autogoverno della magistratura è stato interpretato in vari modi da diversi segmenti dell’elettorato ma è prevalsa, nel complesso, come in tutte le occasioni simili, la logica del conflitto tra maggioranza e opposizioni. Gli elettori che nel 2022 avevano votato per la coalizione di centrosinistra (Pd, Avs, +Europa) e per quello che allora veniva definito terzo polo (Azione-Italia Viva) hanno partecipato massicciamente al voto. Gli elettori del M5S hanno partecipato in una misura significativamente maggiore di quanto avevano fatto alle Europee o alle Regionali. Tra gli elettori del centrodestra c’è stato, rispetto alle politiche, un astensionismo tutto sommato contenuto e forse fisiologico che, tuttavia, ha sottratto al Sì circa quattro punti percentuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, l’analisi dei flussi elettorali e la proiezione sulle Politiche 2027 (con un “pareggio” tra le coalizioni)

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