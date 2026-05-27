AGI - Da un lato i numeri, dall'altro la politica. Fra questi due poli si muove l'umore dei dem a 24 ore dalle elezioni Comunali e dalla sconfitta di Venezia. I numeri dicono che di 18 capoluoghi di provincia andati al voto, 6 sono andati al ballottaggio e 12 sono al momento assegnati. Di questi 12, cinque sono andati al centrosinistra e 3 al centrodestra. Quattro, e fra questi Salerno ed Enna, ai civici. Dunque, a volerla vedere così, la tornata elettorale è positiva o, comunque, non è del tutto negativa per il Pd e il centrosinistra. Ma oltre ai numeri, a pesare è la politica. Da questo punto di vista la sconfitta di Venezia pesa, e non poco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Venezia riapre nel centro sinistra il tema della coalizione

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