Il centro-sinistra di Savona ha deciso di confermare Marco Russo come candidato unico per le prossime elezioni amministrative. La coalizione si è presentata compatta e senza divisioni, annunciando ufficialmente la candidatura durante una riunione. La scelta è stata condivisa da tutte le forze politiche che sostengono l’attuale alleanza, senza apparenti tentativi di alternative o modifiche.

? Cosa sapere Il centro-sinistra di Savona conferma Marco Russo come candidato unico per le amministrative.. Un sondaggio Demetra-Opimedia sulla coalizione mostra assenza di divisioni interne al Partito Democratico.. A Savona la vicesindaco Elisa Di Padova ha confermato che Marco Russo è il candidato unico del centro-sinistra per le prossime amministrative, dopo che un sondaggio ha evidenziato l’assenza di divisioni interne al Partito Democratico. Mentre i tavolini dei bar del centro si animano con i discorsi sulla politica che verrà, nelle stanze della giunta si parla di un progetto già consolidato. La notizia, emersa a seguito di un’indagine commissionata da Demetra-Opimedia per conto di sul gradimento dei possibili candidati, punta dritto verso la riconferma di Russo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, il centro-sinistra sceglie Russo: coalizione unita e senza dubbi

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