20 04 – Accoltellato alla gola in un parcheggio – Nel centro sinistra tiene banco il tema primarie – ATP Monaco Shelton supera Cobolli

Un giovane di 25 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito gravemente alla gola in un parcheggio. La vittima aveva trascorso la serata con amici ed è stata colpita in circostanze ancora da chiarire. Nel frattempo, nel centro sinistra si discute delle prossime primarie, mentre a Monaco di Baviera si sono svolti i tornei ATP, con Shelton che ha battuto Cobolli.

Home > Podcast > 2004 – Accoltellato alla gola in un parcheggio – Nel centro sinistra tiene banco il tema primarie – ATP Monaco, Shelton supera Cobolli Accoltellato alla gola in un parcheggio, 25enne muore in ospedale. Aveva trascorso la serata con gli amici. Originario dell’Agrigentino, proclamato il lutto cittadino per i funerali. Nel centro sinistra tiene banco il tema primarie. Conte: “Strumento per trovare l’interprete migliore”. Appello di Prodi: “Partire dalle cose da fare”. Shelton supera Cobolli e si prende Monaco. L’azzurro cede in finale e promette: “Tornerò per vincere”. 2004 – Accoltellato alla gola in un parcheggio – Nel centro...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 20/04 – Accoltellato alla gola in un parcheggio – Nel centro sinistra tiene banco il tema primarie – ATP Monaco, Shelton supera Cobolli Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 2-6 4-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break nel secondo set Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton – Il match in diretta(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo nell'Atp 500 di Monaco per il titolo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetri; Ispica, accoltellato alla gola: rissa rischia di finire in tragedia; Milano, accoltella in pieno giorno un 20enne in via Farini: l'ipotesi della vendetta per un pestaggio subito la sera precedente. Sangue nella notte a Ispica: 25enne accoltellato alla gola, è gravissimoISPICA, 15 Aprile 2026 - Una ferita profonda alla gola, il silenzio della notte spezzato dalle sirene e una comunità che si risveglia nel terrore. Quella tra ... radiortm.it Ispica, 25enne accoltellato alla gola durante una rissaDrammatica rissa a Ispica: un giovane di 25 anni accoltellato alla gola salvato in extremis all'ospedale di Modica. Indagini dei Carabinieri sulla vicenda. quotidianodiragusa.it https://veratv.it/articoli/id-81435/accoltellato-ad-ascoli--35enne-morto-in-ospedale - facebook.com facebook Ucciso a 25 anni per una lite in un parcheggio. A Pavia un ragazzo è stato accoltellato e lasciato morire così, nella notte. Nessuna giustificazione. Nessuna attenuante. Solo violenza gratuita e fuori controllo. x.com