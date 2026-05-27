Venezia Pina Picierno asfalta Elly Schlein | Siete tornati sulla terra?

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le elezioni comunali a Venezia, una parlamentare ha commentato un'altra politica, chiedendole se fosse tornata sulla terra dopo aver anticipato grandi risultati. La dichiarazione ha fatto riferimento a un precedente referendum, che aveva portato alcuni a immaginare una scalata verso il governo centrale. La polemica si è concentrata sui toni e sui confronti tra le due figure politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le elezioni comunali riportano sulla terra chi, dopo il referendum, aveva già preso il volo immaginando scenari trionfali con vista su palazzo Chigi. A lanciare il monito è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che interviene su X con un’analisi lucida e pragmatica sui risultati delle amministrative. "Così come il referendum non era una elezione politica, e chi ha pensato che fosse l'alba del sol dell'avvenire ha completamente sbagliato analisi, così le amministrative non sono elezioni politiche. I risultati però forse ci aiutano a riportare sulla terra chi aveva già preso il volo costruendo letture nazionali fondate più sulle suggestioni che sulla realtà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

venezia pina picierno asfalta elly schlein siete tornati sulla terra
© Liberoquotidiano.it - Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: "Siete tornati sulla terra?"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"Durante l'ultima direzione, si è acceso un dibattito intenso sulla necessità di mantenere un partito aperto e rappresentativo delle diverse culture...

Leggi anche: Il caso Picierno oltre Pina Picierno

Temi più discussi: Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: Siete tornati sulla terra? | Libero Quotidiano.it; Pina Picierno contro Pirlo e Materazzi in Russia: I soldi possono comprare molte cose | Libero Quotidiano.it; Venezia, Youtrend: Venturini sbanca tra gli elettori M5s, l'analisi dei flussi | Libero Quotidiano.it.

Biennale Venezia, Pina Picierno: Si fermi la Russia, l’arte è complice del Cremlino. Usa e Israele sono democrazieLa questione del Padiglione Russo tiene ancora banco. Perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non dà un messaggio chiaro?. A parlare è Pina Picierno del Pd, vice presidente del Parlamento ... corrieredelveneto.corriere.it

Scorta per l’europarlamentare del Pd Pina Picierno per le minacce subite da filorussi e pro-PalIl ministero dell’Interno ha disposto la scorta per Pina Picierno, europarlamentare del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo. Negli ultimi mesi era stata oggetto di minacce e intimidazioni ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web