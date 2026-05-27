Durante le elezioni comunali a Venezia, una parlamentare ha commentato un'altra politica, chiedendole se fosse tornata sulla terra dopo aver anticipato grandi risultati. La dichiarazione ha fatto riferimento a un precedente referendum, che aveva portato alcuni a immaginare una scalata verso il governo centrale. La polemica si è concentrata sui toni e sui confronti tra le due figure politiche.

Le elezioni comunali riportano sulla terra chi, dopo il referendum, aveva già preso il volo immaginando scenari trionfali con vista su palazzo Chigi. A lanciare il monito è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che interviene su X con un’analisi lucida e pragmatica sui risultati delle amministrative. "Così come il referendum non era una elezione politica, e chi ha pensato che fosse l'alba del sol dell'avvenire ha completamente sbagliato analisi, così le amministrative non sono elezioni politiche. I risultati però forse ci aiutano a riportare sulla terra chi aveva già preso il volo costruendo letture nazionali fondate più sulle suggestioni che sulla realtà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: "Siete tornati sulla terra?"

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