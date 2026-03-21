Durante l'ultima direzione, si è acceso un dibattito intenso sulla necessità di mantenere un partito aperto e rappresentativo delle diverse culture politiche del Pd. Pina Picierno ha commentato che alcune figure sono in difficoltà e ha chiesto che la segretaria del partito si assuma le proprie responsabilità rispondendo delle questioni sollevate. La discussione si è concentrata sui rapporti interni e sulla direzione futura del partito.

"C'è stato un dibattito, nel corso dell'ultima direzione, abbastanza serrato rispetto alla necessità di avere un partito plurale, che possa essere casa per tutte le culture politiche fondative del Pd. Il Partito Democratico nasce come sintesi di culture politiche diverse, quella popolare, quella liberale, quella ex comunista, naturalmente l'impressione è che ogni tanto le altre culture fondative vengono un po' schiacciate, annichilite, e questo non va bene, perché non è nello spirito e nell'idea del partito che abbiamo fondato". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha risposto, a margine della terza e ultima giornata di Feuromed, alle sollecitazioni dei cronisti su quella che l'esponente politica aveva definito " aria irrespirabile nel Pd". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"

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