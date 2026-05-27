In Veneto, il Partito Democratico ha vissuto una divisione interna prima del voto. Un esponente ha pubblicato un messaggio di celebrazione anticipata, generando tensioni e imbarazzo tra i membri. I sondaggi avevano indicato risultati diversi rispetto alle aspettative, evidenziando un errore di previsione nel calcolo delle preferenze degli elettori. La situazione ha portato a un confronto interno sulla gestione delle comunicazioni e delle aspettative durante la campagna elettorale.

? Domande chiave Perché il post di Morassut ha trasformato la festa in un imbarazzo?. Come ha fatto il PD a sbagliare così pesantemente i sondaggi?. Chi tra le correnti del partito dovrà pagare questo errore tattico?. Quali conseguenze avrà questo fallimento sulla strategia di Elly Schlein?.? In Breve Morassut celebra Martella su Facebook durante il voto della domenica pomeriggio.. L'errore tattico richiama la storica svista di Piero Fassino su Beppe Grillo.. Il fallimento mette in discussione la strategia di Elly Schlein per le politiche.. La sconfitta colpisce il modello politico della Fondazione Democratica a Venezia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il PD si spacca: Morassut festeggia prima del voto

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