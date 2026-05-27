Venezia il campo largo si spacca | crisi in PD dopo il voto

Dopo le elezioni a Venezia, il campo largo del centrosinistra si è diviso. La strategia di Elly Schlein non ha ottenuto i risultati sperati, portando a una frattura interna. La perdita di consensi nel capoluogo veneto mette in discussione l’unità della coalizione e potrebbe influenzare le future alleanze politiche a livello nazionale. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e divisioni all’interno del centrosinistra italiano.

? Punti chiave Perché la strategia di Elly Schlein a Venezia ha fallito?. Come influirà il voto veneziano sulla tenuta del Campo Largo?. Chi spinge il PD a cambiare metodo dopo la sconfitta?. Quali sono le vere divisioni interne tra i partiti progressisti?.? In Breve M5S, Avs e Più Europa chiedono un tavolo programmatico con Nicola Fratoianni e Paola Taverna.. Vittorie dem a Prato, Pistoia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia bilanciano il risultato veneziano.. Cinque comuni su dodici assegnati senza ballottaggio sono andati al centrosinistra.. Tre amministrazioni su dodici sono state conquistate dal centrodestra..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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