Il gemellaggio Milano-Tel Aviv resta I Verdi perdono il voto ma non sono isolati e il Pd si spacca
Nella serata di lunedì, il consiglio comunale di Milano ha deciso di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv, respingendo la proposta dei Verdi di sospenderlo. La discussione si è svolta in un’aula affollata, con 17 voti a favore, 21 contrari e un’assenza. La decisione arriva dopo una prima votazione avvenuta in ottobre. La posizione del Partito Democratico si è divisa, mentre i Verdi hanno perso il voto senza ottenere il sostegno di altri gruppi.
Milano resta gemellata con Tel Aviv. In un'aula insolitamente piena per l'orario, lunedì sera dopo le nove il consiglio comunale di Milano ha respinto la proposta dei Verdi di sospendere il gemellaggio con 17 sì, 21 no e un presente non partecipante, dopo la votazione di ottobre che invece, a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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