Il gemellaggio Milano-Tel Aviv resta I Verdi perdono il voto ma non sono isolati e il Pd si spacca

Nella serata di lunedì, il consiglio comunale di Milano ha deciso di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv, respingendo la proposta dei Verdi di sospenderlo. La discussione si è svolta in un’aula affollata, con 17 voti a favore, 21 contrari e un’assenza. La decisione arriva dopo una prima votazione avvenuta in ottobre. La posizione del Partito Democratico si è divisa, mentre i Verdi hanno perso il voto senza ottenere il sostegno di altri gruppi.

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