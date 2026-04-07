A Salerno, Vincenzo De Luca ha ufficializzato la sua candidatura per le prossime amministrative, dividendo il fronte del campo largo. Il Partito Democratico ha deciso di non presentare il proprio simbolo, lasciando spazio a una corsa in solitaria dei Cinquestelle e di Alternativa per Salerno. La strategia adottata dal sindaco uscente ha portato alla rottura di alleanze precedenti, con il Partito Democratico che si è ritirato dalla competizione ufficiale.

Anche stavolta il rais è riuscito nel suo intento. Vincenzo De Luca spacca il campo largo candidandosi a sindaco a Salerno e costringendo il Pd (retto da suo figlio Piero..) a non presentare il simbolo. Mentre Cinquestelle e Avs vanno da soli. De Luca e il campo rotto. Vincenzo De Luca ha costretto sia il Partito Democratico che i socialisti a sostenerlo rinunciando a presentare il simbolo. Vuole apparire come civico in questa alleanza. Alleanza di cui non intende far parte il Movimento 5 Stelle che, insieme ad Azione, Casa Riformista e Sinistra Italiana, sta lavorando per presentare un candidato alternativo. Nelle ultime ore si sono registrati contatti con Alberto Di Lorenzo, ex dirigente del Comune di Salerno, per anni braccio destro di De Luca e che in passato ha collaborato anche al Comune di Roma con Virginia Raggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - De Luca a Salerno spacca il campo largo: il Pd si arrende e non presenta il simbolo, Cinquestelle e Avs da soli

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