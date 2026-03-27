Il risultato del referendum sulla giustizia ha portato a una divisione nel campo del centrosinistra, con il sindaco che ha dichiarato di non partecipare più al progetto del campo largo. La vittoria referendaria ha dato il via a un periodo di maggiore tensione politica. La decisione del primo cittadino è stata comunicata pubblicamente, lasciando aperto il dibattito sulla futura alleanza tra le forze di centrosinistra.

La vittoria del referendum sulla giustizia apre una fase politica nuova e, per molti versi, più tesa. Il dato che pesa più di tutti è la partecipazione alta, perché trasforma l’esito in qualcosa che va oltre la tecnica dei quesiti: per diversi osservatori è un segnale sul clima del Paese e sui rapporti di forza tra partiti. In queste ore, infatti, le letture si moltiplicano. C’è chi interpreta la vittoria del No come una bocciatura di alcune ipotesi di riforma e chi, invece, la vede come un messaggio più ampio rivolto alla politica nel suo complesso. In ogni caso, l’effetto è immediato: il voto ha inciso sugli equilibri tra maggioranza e opposizione, alimentando tensioni e calcoli in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, si spacca il campo largo: Sala gela il Pd e dice “Io non ci sarò”

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