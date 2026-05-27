Venezia e Reggio Calabria | il Campo Largo perde il consenso del referendum

Il campo Largo a Venezia e Reggio Calabria ha perso il consenso ottenuto nel referendum. Nonostante le domande chiave, il risultato non si è tradotto in voti concreti. La questione riguarda anche il modello Salis, che potrebbe essere adottato dal centrosinistra per tentare di invertire le sconfitte. Nessuna variazione nei dati ufficiali, solo un calo di sostegno rispetto alle aspettative precedenti.

? Domande chiave Perché il consenso del referendum non si è trasformato in voti?. Come può il modello Salis salvare il centrosinistra dalle sconfitte?. Chi sono i leader che stanno frenando la nuova proposta politica?. Cosa deve cambiare per evitare che l'astensionismo distrugga l'opposizione?.? In Breve A Salerno De Luca vince il quinto mandato senza il sostegno del PD.. A Genova Silvia Salis mantiene il consenso con il 67% dei voti.. L'affluenza alle amministrative è calata di quasi cinque punti rispetto alle precedenti.. Il referendum ha coinvolto circa cinque milioni di elettori contro il golpe Meloni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ELEZIONI:LA SINISTRA HA PERSO

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