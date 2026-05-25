Nelle elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto vittorie a Venezia e Reggio Calabria, mentre il campo progressista ha mantenuto il controllo in Toscana. A Venezia, la vittoria è arrivata con un margine significativo, sfidando le previsioni favorevoli all’alleanza di sinistra. In altre città, i risultati sono stati più combattuti, ma il centrodestra ha confermato la sua presenza. La vittoria a Venezia rappresenta un segnale importante per la scena politica locale.

Roma, 25 maggio 2026 – La vera scossa arriva da Venezia. Se l’asse progressista, cullato dai sondaggi e forte di un campo larghissimo, non avesse dato per scontata la vittoria, il contraccolpo psicologico sarebbe stato meno pesante. Invece Simone Venturini, già braccio destro di Brugnaro, ha stracciato il candidato del Pd Andrea Martella, conquistando al primo turno la piazza più ambita tra i 748 comuni al voto. Così, dietro i formali auguri istituzionali ai neosindaci, Giorgia Meloni può godersi la rivincita e piazzare la stoccata: “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani ”. https:www.quotidiano.netvideoin-vistadonzelli-su-vittoria-centrodestra-a-venezia-i-sogni-della-sinistra-si-infrangono-con-la-realta-o6eif1hr Exploit Venezia: “Miracolo mondiale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni, Meloni supera il test Comuni. Vittoria a Venezia e Reggio Calabria. Il campo largo tiene in Toscana

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