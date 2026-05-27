Toma Basic è un giocatore del Venezia primo rinforzo per il centrocampo di Stroppa

Notizia in breve

Toma Basic, centrocampista, si è unito al Venezia come primo rinforzo per la prossima stagione di Serie A. La squadra punta a rafforzare il reparto in vista della lotta salvezza. Il giocatore arriva con l’obiettivo di contribuire alla fase offensiva e difensiva del team. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento, che rappresenta il primo acquisto per il nuovo campionato. La squadra si prepara a affrontare la stagione con un nuovo assetto.