Toma Basic è un giocatore del Venezia primo rinforzo per il centrocampo di Stroppa

Da veneziatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Toma Basic, centrocampista, si è unito al Venezia come primo rinforzo per la prossima stagione di Serie A. La squadra punta a rafforzare il reparto in vista della lotta salvezza. Il giocatore arriva con l’obiettivo di contribuire alla fase offensiva e difensiva del team. La società ha annunciato ufficialmente il trasferimento, che rappresenta il primo acquisto per il nuovo campionato. La squadra si prepara a affrontare la stagione con un nuovo assetto.

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Primo rinforzo a centrocampo per il Venezia in vista della prossima stagione di serie A, che vedrà gli arancioneroverdi impegnati nella lotta salvezza. La società lagunare ha annunciato di aver raggiunto un accordo di tre anni con il centrocampista croato Toma Basic, mediano in grado di agire. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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