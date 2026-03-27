A Milano venerdì 27 marzo 2026 si prevede uno sciopero dei mezzi pubblici proclamato dal sindacato Al Cobas, coinvolgendo il personale di Atm. La protesta potrebbe causare disagi nella circolazione di metro, bus e tram, con possibili ripercussioni sui flussi di pendolari e residenti che si spostano in città e nell’hinterland.

Dalle metropolitane ai tram, ecco le due fasce orarie in cui il servizio Atm rischia lo stop totale a causa della protesta contro i "turni massacranti" Milano si prepara a un venerdì di passione sul fronte della mobilità urbana. Per la giornata di oggi, 27 marzo 2026, il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero che coinvolge il personale Atm che rischia di paralizzare i flussi di spostamento in città e nell'hinterland. Il servizio di metropolitane, bus e tram non sarà garantito in due fasce orarie principali: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Il personale viaggiante incrocerà le braccia subito dopo l'ora di punta mattutina, lasciando una finestra di operatività durante il pomeriggio, prima della seconda interruzione prevista per la serata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì nero per i trasporti: a rischio metro, bus e tram. Gli orari

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